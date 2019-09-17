В Баку полиция обезвредила преступника
В Баку сотрудники постпатрульной службы Насиминского районного управления полиции задержали жителя Абшеронского района Х.Асланова, подозреваемого в нанесении ножевых ранений жителю столицы Р.Мамедову. Об этом Report сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев.
По словам Гаджиева, мужчина был передан в отделение полиции. Раненый Р.Мамедов госпитализирован.
В связи с произошедшим в Насиминском РУП проводится расследование.