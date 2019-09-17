В Ширване открылось региональное адвокатское бюро фото
Сегодня состоялась церемония открытия второй региональной структуры Коллегии адвокатов Азербайджана – административного здания Ширванского регионального адвокатского бюро. Торжественное открытие регионального бюро является продолжением ряда мероприятий, посвященных 100-летию азербайджанской адвокатуры.
Стоит отметить, что новое бюро, размещенное на первом этаже административного четырехэтажного здания на улице М.Э.Расулзаде, 12, в Ширване было передано в безвозмездное пользование Коллегии адвокатов 5 декабря 2018 года в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года.
За счет средств, выделенных Коллегии адвокатов из Резервного фонда бюджета Азербайджана, это здание было полностью отремонтировано, а также укомплектовано мебелью, оргтехникой и другим необходимым оборудованием.
В целом, новое административное здание имеет зал для конференций, комнату для конфиденциальных бесед, большую комнату для работы адвокатов и др.
В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года, возможностью пользоваться услугами Ширванского регионального адвокатского бюро обладают граждане, проживающие в 21 районе и городе, находящихся в юрисдикции Ширванского апелляционного суда, а также все управления и организации в данном регионе вне зависимости от их юридического статуса.
На открытие регионального бюро в Ширван отправилось и руководство Коллегии адвокатов. Сначала они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города и возложили к нему цветы.
Затем с участием региональных адвокатов, представителей местной исполнительной и судебной власти, правоохранительных органов, общественных организаций и журналистов состоялось торжественное открытие административного здания регионального бюро.
Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров выступил с вступительной речью, в которой поприветствовал гостей и отметил, что региональная адвокатская структура, которая открылась в Сумгаите 22 февраля 2019 года, стала первой и в истории Коллегии адвокатов, и в истории города Сумгаита. В настоящее время это региональное бюро успешно продолжает действовать. Анар Багиров подчеркнул, что открытие регионального адвокатского бюро состоялось в рамках выполнения исторического распоряжения президента Азербайджана «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года. В рамках выполнения этого распоряжения сегодня в Ширване открылось еще одно региональное адвокатское бюро. Предусматривается открытие регионального адвокатского бюро в Шеки и в других регионах Азербайджана.
На церемонии открытия Ширванского регионального адвокатского бюро выступили заместитель главы ИВ Ширвана Махарат Мустафаев, председатель Ширванского апелляционного суда Рашадат Агаев, прокурор города Ширван Натик Абдуллаев, начальник Управления полиции города Ширван Хикмет Гулиев и глава Ширванского регионального адвокатского бюро Руслан Мирзоев.
После завершения официальной части мероприятия было проведено совещание с участием адвокатов региона. На совещании были обсуждены мероприятия, проведенных Коллегией по развитию адвокатуры, достигнутые результаты, предстоящие задачи и вопросы, поднятые адвокатами.
Затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров ознакомился с рабочими условиями, созданными в адвокатской комнате Ширванского апелляционного суда.