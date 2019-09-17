Стоит отметить, что новое бюро, размещенное на первом этаже административного четырехэтажного здания на улице М.Э.Расулзаде, 12, в Ширване было передано в безвозмездное пользование Коллегии адвокатов 5 декабря 2018 года в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года.

За счет средств, выделенных Коллегии адвокатов из Резервного фонда бюджета Азербайджана, это здание было полностью отремонтировано, а также укомплектовано мебелью, оргтехникой и другим необходимым оборудованием.

В целом, новое административное здание имеет зал для конференций, комнату для конфиденциальных бесед, большую комнату для работы адвокатов и др.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года, возможностью пользоваться услугами Ширванского регионального адвокатского бюро обладают граждане, проживающие в 21 районе и городе, находящихся в юрисдикции Ширванского апелляционного суда, а также все управления и организации в данном регионе вне зависимости от их юридического статуса.

На открытие регионального бюро в Ширван отправилось и руководство Коллегии адвокатов. Сначала они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города и возложили к нему цветы.