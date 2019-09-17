Хулен Лопетеги: «Сейчас мы думаем не о «Реале», а о «Карабахе»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги и капитан Серхио Эскудеро провели пресс-конференцию в Баку, посвященную завтрашнему матчу 1-го тура Лиги Европы с « Карабах ом».

«Мы верим в победу, - говорит Лопетеги. - Хорошо подготовились к матчу с «Карабахом». Приехали, чтобы выиграть.

Конечно, у меня есть информация о «Карабахе». Знаю, что там есть сильные игроки. Команда постоянно играет на групповых стадиях еврокубков. Играла даже в Лиге чемпионов.

Несмотря на все трудности и считая «Карабах» сильной командой, мы приехали, чтобы набрать 3 очка.

Впереди нас ждет матч с «Реалом»? Сейчас мы думаем только о «Карабахе». Завтра мы выставим на игру сильнейший состав».

«В гостях играть всегда сложно, но мы надеемся на победу», - был краток Эскудеро.