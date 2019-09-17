Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт многоквартирных домов Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах в связи с ремонтом кровли многоквартирных домов в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, с целью ремонта кровли 380 многоквартирных зданий, из резервного фонда Президента, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджана на 2019 год, Исполнительной власти города Баку выделить 10 миллионов манатов.
Министерству финансов обеспечить финансирование в размере, указанном в первой части настоящего распоряжения.