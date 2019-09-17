Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что саммит в нормандском формате не состоялся из-за России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По слова министра, встреча с участием лидеров стран-участниц должна была состояться накануне, 17 сентября. Однако саммит не стартовал по вине российской стороны.

Пристайко объяснил, что Россия не смогла присутствовать по техническим причинам.

По его словам, глава Украины Владимир Зеленский собирался на саммит, также были готовы к мероприятию французская и немецкая делегации.

Министр отметил, что в ближайшее время будет вестись обсуждение даты проведения саммита, чтобы «найти время для четырех лидеров».