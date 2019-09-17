Послом США в Швеции стал основатель PayPal

Сенат США утвердил в должности посла в Швеции миллиардера Кена Хауэри, чью кандидатуру в начале года выдвинул президент Дональд Трамп.

С момента прихода Трампа к власти в 2017 году пост американского диппредставителя в Швеции оставался вакантным.

Хауэри является давним другом и бизнес-партнером Трампа, а также сооснователем электронной платежной системы PayPal.

По словам новоиспеченного дипломата, он с нетерпением ждет присяги и начала работы в посольстве.

«Я польщен тем, что сегодня Сенат утвердил меня на должность посла США в Королевстве Швеция», — написал он в Twitter.