Азербайджан предложил Армении модель: "двух" на "двух"

«Мы готовы обменять Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева»,- говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Госкомиссия отмечает, что соответствующее обращение о готовности обмена было направлено в соответствующие международные структуры 11 сентября 2019 года.

Ведомство отмечает, что Баку неоднократно подчеркивал свою принципиальную позицию по обмену удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» неоднократно была выражена на встречах лидеров двух стран при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также встрече глав МИД двух стран, в том числе в ходе обсуждений Госкомиссии с соответствующими международными организациями.

«Вновь доводим до сведения, что наша страна всегда следует нормам и принципам международного гуманитарного права и расценивает состоявшийся между Россией и Украиной обмен пленными 7 сентября текущего года, как акт гуманизма. В соответствии с этим примером гуманизма, еще раз подтверждаем свою приверженность скорейшему освобождению пленных-заложников между Азербайджаном и Арменией по тому же принципу»,- говорится в сообщении.

Еще в апреле 2016 года Азербайджан предложил армянской стороне освобождение имеющихся у сторон пленных согласно принципу обмена "всех на всех", а также взятых в будущем в плен или заложники, в том числе, возвращение тел погибших, не позднее трех дней, при посредничестве соответствующих международных организаций.

Но согласно информации, распространенной в последнее время в СМИ, армянская сторона сообщила, что Азербайджан не готов к обмену взятых в заложники в оккупированном Кяльбаджарском районе в 2014 году и незаконно осужденных Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на граждан и военнослужащих Армении Карена Казаряна, арестованного за террористические и провокационные деяния на территории Азербайджана, и Араика Казаряна, добровольно сдавшегося армии Азербайджана в Физулинском направлении фронта.