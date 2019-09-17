Мужчину обвинили в колдовском убийстве пяти человек

Переехавшего в Новую Зеландию уроженца Фиджи Мухаммада Рахиша обвинили в колдовстве и загадочном убийстве пяти человек в его родной стране. Об этом сообщает издание Independent.

В августе полиция нашла в долине Наусори трупы 63-летнего Нирмала Кумара, его 54-летней жены Уши Деви с их 34-летней дочерью Нилешни Каял и внучками — 11-летней Саной и восьмилетней Самарой. Рядом с ними обнаружили годовалого ребенка — племянницу Каял. Она пролежала в долине 36 часов с момента гибели родственников. Теперь здоровью девочки ничто не угрожает.

У одной из жертв в руке лежала пустая бутылка из-под кока-колы, на которой не было этикетки. Никаких следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Полицейские предположили, что причиной смерти стало отравление.