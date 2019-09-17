Мехрибан Алиева почтила двух наших гениев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост на своей странице в Instagram в связи с Днем национальной музыки, в котором почтила память великих азербайджанских композиторов.

В публикации первого вице-президента говорится: «Сегодня День национальной музыки. 18 сентября 1885 года родился основоположник азербайджанской композиторской школы, гениальный композитор Узеир Гаджибейли. В том же году и в тот же день родился выдающийся представитель азербайджанской музыкальной культуры, великий композитор Муслим Магомаев. Мы глубоко чтим память обеих гениальных личностей».