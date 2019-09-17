Мехрибан Алиева почтила двух наших гениев
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост на своей странице в Instagram в связи с Днем национальной музыки, в котором почтила память великих азербайджанских композиторов.
В публикации первого вице-президента говорится: «Сегодня День национальной музыки. 18 сентября 1885 года родился основоположник азербайджанской композиторской школы, гениальный композитор Узеир Гаджибейли. В том же году и в тот же день родился выдающийся представитель азербайджанской музыкальной культуры, великий композитор Муслим Магомаев. Мы глубоко чтим память обеих гениальных личностей».
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Əziz dostlar. Bu gün Milli Musiqi Günüdür. 1885-ci il sentyabrın 18-də Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin banisi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli anadan olmuşdur. Onunla eyni ildə və eyni gündə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, böyük bəstəkar Müslüm Maqomayev dünyaya gəlmişdir. Hər iki dahi şəxsiyyətimizin xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik.