«Талибан» готов к переговорам с США

Политическое крыло радикального движения «Талибан» призвало США отменить решение о прекращении переговоров.

Руководитель политического крыла группировки в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что талибы готовы принять предложение Вашингтона о возобновлении диалога.

«С нашей стороны двери остаются открыты для продолжения переговоров, и мы надеемся, что другая сторона пересмотрит свое решение», — цитирует его BBC News.

Тем временем глава Госдепа США Майк Помпео вновь осудил «Талибан» за серию терактов, которые чуть не сорвали выборы президента в Афганистане и унесли жизни десятков человек. США призвали радикальное движение обеспечить возможность участия местных жителей в голосовании и прекратить запугивание населения.