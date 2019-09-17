Россияне заступились за чиновницу, уволенную после отдыха в Азербайджане
В России началась кампания в защиту чиновницы Светланы Опенышевой, которую уволили из-за фотографий, сделанных во время отдыха в Азербайджане.
Ранее haqqin.az писал, что глава госкорпорации из Ульяновска Опенышева опубликовала на своей странице в Инстаграмм фотографию из отпуска в Нафталане в "лечебной нефти". "Много шоколада не бывает", - так была подписана фотография, которую позже чиновница удалила.
Глава Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал подчиненную за демонстрацию «роскошной жизни» и уволил ее.
На следующий день в интернете появилась петиция, авторы которой просят губернатора Ульяновской области Сергея Морозова не увольнять Светлану Опенышеву из-за опубликованных фото.
"Затрагивая тему бюджетности процедуры, отметим, что стоимость ванн в любом санатории составляет от 3 до 6 долларов. Всего за свой отдых в Азербайджане Светлана Опенышева потратила 59 тысяч рублей на двоих, что не превышает средние расходы на заграничный отпуск любой российской семьи среднего достатка", - говорится в тексте петиции.