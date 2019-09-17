Неутешительные итоги парламентских выборов в Израиле вынудили премьера Беньямина Нетаньяху пересмотреть свои планы на будущее.

В частности, источник в его канцелярии уже сообщил об отмене визита Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Согласно официальному заявлению, поездка не состоится по «политическим причинам».

Партия «Ликуд» во главе с действующим премьер-министром с минимальным отрывом отстала от лидера избирательной гонки — оппозиционного блока «Кахоль-Лаван». Таким образом, у правящей партии теперь будет на одно депутатское кресло меньше, чем у оппозиции.