Рамиз Мехтиев о должности нового генсека ОДКБ

Во встрече принимали участие секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов и помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня,18 сентября, руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем.

Напомнив о том, что основу азербайджано-белорусских связей в годы независимости заложили в 1994 году главы государств Гейдар Алиев и Александр Лукашенко, Рамиз Мехтиев подчеркнул, что взаимные визиты и встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Беларуси Александра Лукашенко играют особую роль в развитии двусторонних отношений.

В ходе беседы было с удовлетворением напомнено о предыдущих встречах руководителя Администрации президента Азербайджана со Станиславом Засем на международных мероприятиях.

Отметив на встрече, что Станислав Зась с января 2020 года приступит к исполнению новой должности - генсек ОДКБ, Рамиз Мехтиев поздравил его по этому случаю, выразил уверенность в том, что в период работы на этом посту дружественные отношения между Азербайджаном и Беларусью будут развиваться.

Руководитель Администрации Рамиз Мехтиев выразил надежду на то, что тесное сотрудничество с Советом безопасности Беларуси продолжится и впредь.