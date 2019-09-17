Леонид Швец, автор haqqin.az 23:37

Израиль – страна специфическая, и результаты экзитполов могут сильно не совпасть с официальными данными парламентских выборов, но пока все указывает на то, что Нетаньяху переоценил свои силы, объявив досрочную избирательную кампанию.

Серия замеров общественного мнения на выходе с избирательных участков и предварительный подсчет большей части голосов показывают, что партия премьера «Ликуд» набирает примерно столько же голосов, сколько и партия «Голубое и белое» бывшего начальник генерального штаба Бени Ганца: около 25%, причем у «Ликуд» результат, скорее, меньше, чем у главного конкурента. Это означает, что предстоят долгие и мучительные переговоры по созданию новой правящей коалиции. В мае у Нетаньяху ничего из этого не вышло, тогда-то он и заявил о досрочных выборах, не дав шанса сформировать свое правительство Ганцу, чья партия в апреле набрала такое же количество мандатов, что и «Ликуд». Теперь ситуация повторяется, но у Биби, как называют израильтяне своего премьера – рекордсмена пребывания на посту, гораздо более худшая ситуация.

Нетаньяху построил свою кампанию в борьбе за консервативный и ультрапатриотический электорат, в связи с чем даже пообещал в случае победы присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Это должно было обеспечить ему поддержку 250-тысячного Хеврона. Ганц же выбрал левоцентристскую позицию, отсекая крайности и утверждая, что 80% израильтян разделяют 80% ценностей, на этом и надо объединяться. И тут определяющую роль сыграл лидер партии «Наш дом - Израиль» Авигдор Либерман. Бывший союзник Нетаньяху, он не стал подставлять ему плечо, а подставил ножку, заявив, что настало время создать широкое национально-либеральное правительство. В такое правительство вошли бы «Ликуд», «Голубое и белое» и те партии, которые не стоят на радикально консервативных и религиозных позициях.