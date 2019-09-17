Либерман подставил Нетаньяху не плечо, а ножку главная тема дня
Израиль – страна специфическая, и результаты экзитполов могут сильно не совпасть с официальными данными парламентских выборов, но пока все указывает на то, что Нетаньяху переоценил свои силы, объявив досрочную избирательную кампанию.
Серия замеров общественного мнения на выходе с избирательных участков и предварительный подсчет большей части голосов показывают, что партия премьера «Ликуд» набирает примерно столько же голосов, сколько и партия «Голубое и белое» бывшего начальник генерального штаба Бени Ганца: около 25%, причем у «Ликуд» результат, скорее, меньше, чем у главного конкурента. Это означает, что предстоят долгие и мучительные переговоры по созданию новой правящей коалиции.
В мае у Нетаньяху ничего из этого не вышло, тогда-то он и заявил о досрочных выборах, не дав шанса сформировать свое правительство Ганцу, чья партия в апреле набрала такое же количество мандатов, что и «Ликуд». Теперь ситуация повторяется, но у Биби, как называют израильтяне своего премьера – рекордсмена пребывания на посту, гораздо более худшая ситуация.
Нетаньяху построил свою кампанию в борьбе за консервативный и ультрапатриотический электорат, в связи с чем даже пообещал в случае победы присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Это должно было обеспечить ему поддержку 250-тысячного Хеврона. Ганц же выбрал левоцентристскую позицию, отсекая крайности и утверждая, что 80% израильтян разделяют 80% ценностей, на этом и надо объединяться.
И тут определяющую роль сыграл лидер партии «Наш дом - Израиль» Авигдор Либерман. Бывший союзник Нетаньяху, он не стал подставлять ему плечо, а подставил ножку, заявив, что настало время создать широкое национально-либеральное правительство. В такое правительство вошли бы «Ликуд», «Голубое и белое» и те партии, которые не стоят на радикально консервативных и религиозных позициях.
Очевидно, что в такой коалиции не может быть премьером Нетаньяху, ушедший далеко вправо, зато возрастают шансы у Бени Ганца и возникает большое искушение у более молодых политиков из «Ликуда» выдвинуться на первые роли, что было невозможно при вечном доминировании Биби. Ну и, ясное дело, Либерман хочет свою долю в правительстве.
Для Биньямина Нетаньяху этот вариант губителен. Любые расклады, в которых он не премьер, подводят его вплотную к риску оказаться лицом к лицу с тремя обвинениями в коррупционных делах. Для левоцентристов, наконец, забрезжила надежда в кои-то веки получить яркого лидера, способного противостоять «Ликуду», Ганц, кажется, этот экзамен выдержал. Израилю впервые за десять лет нужно привыкать к мысли, что им может руководить кто-то другой, не Биби. А вообще нужно напомнить, что первый раз премьерское кресло Нетаньяху занял больше, чем двадцать лет назад, в далеком 1996 году.
Впереди цикл консультаций партийных лидеров с президентом Реуленом Ривлином, так что шансы Нетаньяху сохранить премьерство не равны нулю, но они низки, как никогда.