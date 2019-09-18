Германия не стала отменять нефтяное эмбарго против Саудовской Аравии

Введенное на фоне конфликта в Йемене оружейное эмбарго Германии в отношении Саудовской Аравии продлено еще на полгода.

Правительство Германии приняло решение запретить экспорт оружия и комлектующих до 31 марта 2020 года, передает издание Focus со ссылкой на представителя Кабмина.

Отмечается, что из-за эмбарго одной страны под угрозу попали несколько совместных проектов Эр-Рияда со странами ЕС, в том числе поставки ракет воздух-воздух RR Meteor для истребителей Eurofighter Typhoon (их закупает Саудовская Аравия).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию.