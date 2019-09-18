США и Британия согласовали ответ на действия Ирана

Президент США Дональд Трамп созвонился с премьером Британии Борисом Джонсоном после атак на саудовские НПЗ, в которых Вашингтон обвинил Иран.

Джонсон не стал спорить с Трампом в том, что именно Иран атаковал объекты нефтяной инфраструктуры при помощи беспилотников и ракет. При этом Тегеран обвинения отрицает, а повстанцы-хуситы из Йемена взяли ответственность на себя.

В ходе разговора стороны заявили о необходимости единого дипломатического ответа на инцидент в Саудовской Аравии. Они признали, что Иран не должен получить ядерное оружие, а значит, санкции против него должны быть ужесточены.

Со своей стороны Трамп заявил, что США объявят о новых существенных санкциях против Ирана в течение 48 часов. При этом, по его словам, о войне речь пока не идет, это является «крайним вариантом».