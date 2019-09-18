Налево пойдешь – лицо потеряешь, направо пойдешь – себя не найдешь новый автор haqqin.az из Иерусалима
Вчера поздно вечером в Израиле завершились внеочередные, вторые за последние пять месяцев парламентские выборы. Итоги внеочередных выборов комментирует новый автор haqqin.az из Израиля Валерий Кантор.
К большому разочарованию свыше шести миллионов избирателей, издерганных неослабевающей жарой и необходимостью посещать избирательные участки чаще, чем ездить в отпуск, минувшие выборы вновь не выявили бесспорного победителя и не дали ответ на главный вопрос: кто именно - лидер блока «Кахоль Лаван» Бени Ганц (предварительно 32 мандата) или премьер-министр и председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху (31) сможет сформировать новое правительство Израиля?
Казалось бы, располагая в совокупности 63 мандатами (32+31) и имея квалифицированное большинство в 120-местном Кнессете, партии-победительницы могут без всяких хлопот начинать формирование коалиции, присоединяя по ходу естественных союзников. Увы, на пути такого альянса сразу возникает традиционное для израильской политики разделение на «левых» и «правых» со всеми вытекающими противоречиями.
По итогам последних выборов правый лагерь во главе с Нетаньяху располагает в общей сложности 55 мандатами. У Ганца для формирования широкого или левого (как считают правые) правительства – их только 56. Таким образом, и той, и другой партии голосов для создания своей коалиции не хватает.
Дальнейшие расклады вариантов формирования правительства напоминают задачку на сообразительность о волке, козе и капусте из бессмертного детского альманаха «Когда всем весело».
Нетаньяху не против союза с «Кахоль Лаван», но только в том случае, если коалицию возглавит он сам. Если же президент Ривлин поручит формирование правительства не ему, а Ганцу, то Нетаньяху будет готов рассмотреть вопрос ротации с Ганцем в кресле премьера.
Ганц, в свою очередь, не против союза с Ликудом, но не с Нетаньяху во главе, поскольку над премьером висят сразу несколько расследований по подозрению в коррупции и обмане общественного доверия.
Две ультрарелигиозные израильские партии с весьма достойным электоральным «приданным» (порядка 15-16 мандатов) готовы хоть сейчас перейти из правого лагеря в правительство единства Ганца, но при условии, что в нем не будет Яира Лапида - потомственного борца с религиозным засильем, который, к тому же, сменит Бени Ганца на посту премьера во второй половине каденции.
В создавшейся ситуации мнение подавляющего большинства экспертов единодушно: единственным «ключом» к формированию коалиции является Авигдор Либерман и его партия «Наш дом Израиль» (НДИ), получившая вчера предварительно девять мандатов.
Что, на мой взгляд, вполне закономерно.
Поскольку именно Либерман сумел нарушить почти двадцатилетнее доминирование Нетанияху в кресле премьера, отказавшись присоединиться к его правительству и отправив Израиль на первые в истории парламентские перевыборы.
Именно Либерман, будучи лидером одной из правых партий, призвал светское общество Израиля положить конец диктату ультрарелигиозных партий, освободиться от политических пристрастий и проголосовать за создание правительства национального единства в составе Ликуда, «Кахоль Лаван» и НДИ, способное справиться с непростыми, а подчас, судьбоносными вызовами, стоящими перед страной.
И именно Либерман со своей партией, фактически, удвоившей электоральный вес, больше, чем кто либо другой, заслужили право быть частью нового правительства Израиля и влиять на судьбы своих сограждан.
В то же время мне трудно отделаться от ощущения, что Авигдор Либерман, по сути, создавший нынешнюю политическую реальность и давший журналистам повод аргументированно рассуждать о возможном закате политической эпохи Биньямина Нетаньяху, свое дело сделал и теперь, не исключено, может оказаться в роли того самого шекспировского мавра.
То есть в оппозиции…
Через неделю, максимум, через две будет оглашен план Дональда Трампа по окончательному урегулированию израильско-палестинского конфликта. А значит, не исключено, что на фоне внешних угроз и во имя дальнейшего процветания и безопасности Еврейского государства, Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, забыв про данные до выборов обещания, клятвы и зароки, заключат политический союз, по-братски обнимутся перед телекамерами, договорятся между собой, как делить власть, присоединят для укрепления коалиции пару политических «довесков», благо дефицита в таковых не наблюдается, и пойдут рука об руку творить историю, вынашивая втайне планы политической расправы над конкурентом.
Вы спросите, а где в этом раскладе Либерман?
После того, как все мосты были сожжены дотла, он сможет вернуться в правый лагерь и решить, тем самым, судьбу коалиции только после отставки Нетанияху. В противном случае это станет для лидера НДИ политическим самоубийством.
Не лучше ситуация и с левым лагерем: поставив все свои фишки на создание правительства национального единства, Авигдор Либерман, после сегодняшнего заявления Ганца о намерении впервые в политической истории Израиля привлечь в новый кабинет министров «Объединенный арабский список» Аймана Уды (ориентировочно 13 мандатов), оказался в крайне непростом положении. Ибо перспектива присоединения к такому правительству еще страшнее для него, чем возвращение под ненавистное крыло Нетаньяху.
И последнее.
Размышления о том, про Либермана ли вообще вся эта запутанная история с выборами, интригами и конспирологическими теориями, в которой лидера НДИ в один голос называют главным героем последних выборов, я спрашиваю сам себя:
«А зачем вообще двум победителям в номинации «Лучший учитель года», формирующих, к тому же, показательный класс, второгодник на последней парте, постоянно срывающий занятия и хамящий классному руководителю, когда вокруг вполне достаточно дисциплинированных и готовых к уроку «хорошистов»?..»
Надеюсь, более или менее вразумительным ответом станут события ближайших недель…