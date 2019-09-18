К большому разочарованию свыше шести миллионов избирателей, издерганных неослабевающей жарой и необходимостью посещать избирательные участки чаще, чем ездить в отпуск, минувшие выборы вновь не выявили бесспорного победителя и не дали ответ на главный вопрос: кто именно - лидер блока «Кахоль Лаван» Бени Ганц (предварительно 32 мандата) или премьер-министр и председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху (31) сможет сформировать новое правительство Израиля?

Вчера поздно вечером в Израиле завершились внеочередные, вторые за последние пять месяцев парламентские выборы. Итоги внеочередных выборов комментирует новый автор haqqin.az из Израиля Валерий Кантор.

Казалось бы, располагая в совокупности 63 мандатами (32+31) и имея квалифицированное большинство в 120-местном Кнессете, партии-победительницы могут без всяких хлопот начинать формирование коалиции, присоединяя по ходу естественных союзников. Увы, на пути такого альянса сразу возникает традиционное для израильской политики разделение на «левых» и «правых» со всеми вытекающими противоречиями.

По итогам последних выборов правый лагерь во главе с Нетаньяху располагает в общей сложности 55 мандатами. У Ганца для формирования широкого или левого (как считают правые) правительства – их только 56. Таким образом, и той, и другой партии голосов для создания своей коалиции не хватает.

Дальнейшие расклады вариантов формирования правительства напоминают задачку на сообразительность о волке, козе и капусте из бессмертного детского альманаха «Когда всем весело».

Нетаньяху не против союза с «Кахоль Лаван», но только в том случае, если коалицию возглавит он сам. Если же президент Ривлин поручит формирование правительства не ему, а Ганцу, то Нетаньяху будет готов рассмотреть вопрос ротации с Ганцем в кресле премьера.

Ганц, в свою очередь, не против союза с Ликудом, но не с Нетаньяху во главе, поскольку над премьером висят сразу несколько расследований по подозрению в коррупции и обмане общественного доверия.

Две ультрарелигиозные израильские партии с весьма достойным электоральным «приданным» (порядка 15-16 мандатов) готовы хоть сейчас перейти из правого лагеря в правительство единства Ганца, но при условии, что в нем не будет Яира Лапида - потомственного борца с религиозным засильем, который, к тому же, сменит Бени Ганца на посту премьера во второй половине каденции.

В создавшейся ситуации мнение подавляющего большинства экспертов единодушно: единственным «ключом» к формированию коалиции является Авигдор Либерман и его партия «Наш дом Израиль» (НДИ), получившая вчера предварительно девять мандатов.

Что, на мой взгляд, вполне закономерно.

Поскольку именно Либерман сумел нарушить почти двадцатилетнее доминирование Нетанияху в кресле премьера, отказавшись присоединиться к его правительству и отправив Израиль на первые в истории парламентские перевыборы.