Моссад выследил Цукурса и убил наша корреспонденция
Главный прокурор Уголовно-правового департамента отдела расследования по особо важным делам Модрис Адлерс отменил решение по так называемому завершению уголовного дела Герберта Цукурса. В деле восстановлено досудебное расследование, так сообщила прокуратура Латвии. В середине сентября главный прокурор Адлерс закончил проверку о законности обоснованности прекращения уголовного процесса. В ходе проверки установлено, что решение о прекращении уголовного процесса принято преждевременно. Прежде того, как исследованы все возможные предусмотренные Уголовным кодексом полученные доказательства расследования и процессуальные действия и их проверка, предыдущее решение отменено.
Досудебное расследование продолжит другой прокурор отдела Уголовно-правового департамента расследований по особо важным делам.
В октябре 2018 года прокурор уголовно-судебного департамента по особо важным делам отдела расследований принял решение прекратить уголовный процесс, связанный с тем, что в деятельность Герберта Цукурса не констатирован предусмотренный статьей 71-й Уголовного кодекса состав преступной деятельности. Латвийская прокуратура начала уголовный процесс в 2006 году.
«В деятельности Цукурса не констатирован состав преступления, предусмотренный 71-й статьей Уголовного кодекса, а также не установлена в ходе уголовного процесса ни одна конкретная и живущая персона, о деятельности которой, в связи с ее возможным участием массовой акции уничтожения гражданских жителей еврейской национальности, чтобы было основание и необходимость проводить дальнейшее расследование.». Так сказано в заключении прокурора по собо важным делам Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Латвии Монвида Зелча.
Фигура Герберта Цукурса довольно противоречива благодаря его неординарной личности. Он родился в 1900 году. Рано стал интересоваться авиацией. Построил свой самолет, на котором осуществил невероятный полет в бывшую колонию герцога Курляндии — Гамбию. Потом был полет в Японию. Благодаря этому в 30-е годы ХХ века он стал национальным героем Латвии. О его полетах были написаны фокстроты, его превозносили, как уникального персонажа, газеты пестрили хрониками его жизненных перипетий.
В 1940-м году советские оккупационные власти пытались его заполучить на свою сторону, чтобы развивать авиастроение на благо СССР. Цукурс побывал в Москве в конструкторских бюро. Но сотрудничать якобы не согласился. Потому попал за решетку. Но в 1941-м немецкие войска, вошедшие в Латвию, изменили его судьбу.
Он попал как механик в так называемую «команду Арайса» (подразделение местных коллаборационистов — прим.авт.), которая в первые годы нацистской оккупации «прославилась» безжалостным уничтожением латвийских евреев в Рижском гетто.
Вначале Цукурс был водителем у командира этого карательного подразделения, с которым вместе учились в школе. Потом якобы командовал батальоном. После войны, когда Арайса поймали и судили в Германии за преступления против человечества, Цукурс уже был в Латинской Америке.
Есть свидетельства, что он спас, как минимум, одну еврейскую девушку из Латвии. По достоверным данным, она стала его любовницей еще во время немецкой оккупации Риги. Он бежал из Латвии вместе с ней.
Израильская разведка «Моссад», по данным которой он участвовал в уничтожении евреев в Латвии, выследила Цукурса, хитрым образом выкрала его и убила в Уругвае. Хотя до сих пор официально эта разведслужба этот факт не признала и не комментировала.
До сих пор израильская прокуратура и спецслужбы на запросы Латвии по делу Цукурса не реагируют.
В Риге несколько лет назад был поставлен мюзикл о судьбе этой неординарной личности - «Цукурс. Герберт Цукурс». Я побывал на премьере. Скандал, конечно, был целью постановщиков и продюсера. Одним названием были обеспечены аншлаги. Против спектакля выступили местные, так газываемые «антифашисты». Шума было много. Впрочем, спектакль не давал ответа на вопрос — кем был Герберт Цукурс. Скорее, это театральное действо в острой форме показывало повороты судьбы и выбор, который делает в тот или иной исторический период человек.
Судьба любого исторического персонажа, даже крайне отрицательного - часто благодарный сюжет для литературы и театра. Будь то такие монстры, как Цезарь, Нерон, Наполеон, Гитлер, Сталин и прочие.
Пора поставить точку и в деле Герберта Цукурса. Дело вновь за латвийским судом.