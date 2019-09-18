Главный прокурор Уголовно-правового департамента отдела расследования по особо важным делам Модрис Адлерс отменил решение по так называемому завершению уголовного дела Герберта Цукурса. В деле восстановлено досудебное расследование, так сообщила прокуратура Латвии. В середине сентября главный прокурор Адлерс закончил проверку о законности обоснованности прекращения уголовного процесса. В ходе проверки установлено, что решение о прекращении уголовного процесса принято преждевременно. Прежде того, как исследованы все возможные предусмотренные Уголовным кодексом полученные доказательства расследования и процессуальные действия и их проверка, предыдущее решение отменено.

Досудебное расследование продолжит другой прокурор отдела Уголовно-правового департамента расследований по особо важным делам.

В октябре 2018 года прокурор уголовно-судебного департамента по особо важным делам отдела расследований принял решение прекратить уголовный процесс, связанный с тем, что в деятельность Герберта Цукурса не констатирован предусмотренный статьей 71-й Уголовного кодекса состав преступной деятельности. Латвийская прокуратура начала уголовный процесс в 2006 году.

«В деятельности Цукурса не констатирован состав преступления, предусмотренный 71-й статьей Уголовного кодекса, а также не установлена в ходе уголовного процесса ни одна конкретная и живущая персона, о деятельности которой, в связи с ее возможным участием массовой акции уничтожения гражданских жителей еврейской национальности, чтобы было основание и необходимость проводить дальнейшее расследование.». Так сказано в заключении прокурора по собо важным делам Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Латвии Монвида Зелча.

Фигура Герберта Цукурса довольно противоречива благодаря его неординарной личности. Он родился в 1900 году. Рано стал интересоваться авиацией. Построил свой самолет, на котором осуществил невероятный полет в бывшую колонию герцога Курляндии — Гамбию. Потом был полет в Японию. Благодаря этому в 30-е годы ХХ века он стал национальным героем Латвии. О его полетах были написаны фокстроты, его превозносили, как уникального персонажа, газеты пестрили хрониками его жизненных перипетий.

В 1940-м году советские оккупационные власти пытались его заполучить на свою сторону, чтобы развивать авиастроение на благо СССР. Цукурс побывал в Москве в конструкторских бюро. Но сотрудничать якобы не согласился. Потому попал за решетку. Но в 1941-м немецкие войска, вошедшие в Латвию, изменили его судьбу.

Он попал как механик в так называемую «команду Арайса» (подразделение местных коллаборационистов — прим.авт.), которая в первые годы нацистской оккупации «прославилась» безжалостным уничтожением латвийских евреев в Рижском гетто.

Вначале Цукурс был водителем у командира этого карательного подразделения, с которым вместе учились в школе. Потом якобы командовал батальоном. После войны, когда Арайса поймали и судили в Германии за преступления против человечества, Цукурс уже был в Латинской Америке.