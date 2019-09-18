Китай ввел в действие кредитную линию на 400 млрд долларов для торговли с Ираном.

"Имеющиеся данные указывают на тот факт, что кредитная линия на сумму 400 миллиардов долларов между Ираном и Китаем начала работать", – заявила во вторник председатель Комиссии по рынку денег и капитала Тегеранской торговой палаты Фариал Мостофи.

Она добавила, что кредитная линия позволит китайским инвесторам осуществлять проекты в Иране без проведения торгов.

Что касается предложения Франции о предоставлении кредитной линии в размере 15 млрд долларов для закупок нефти у Ирана, Мостофи заявила, что план будет остановлен, если США не разрешат Франции ввести кредитную линию.

Отметим, что, по мнению чиновницы, Франция все еще может создать кредитную линию в 15 миллиардов долларов между центральными банками двух стран, даже если США откажутся дать свое разрешение на реализацию этого плана.

Вместе с тем министр нефти Биджан Намдар Зангане считает, что Иран окажется в больших долгах, если получит кредит в размере 15 миллиардов долларов, добавила она.