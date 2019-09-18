Кроме того, власти Королевства уверенно заявляют о том, что государственной нефтяной компании Aramco удалось наполовину восстановить выпавшие объемы производства нефти, остальное королевство восполнит за счет своих стратегических запасов. К концу сентября добыча нефти будет полностью возобновлена.

Цены на нефть марки Brent вечером 17 сентября упали на 7%. Котировки обрушились после сообщений о том, что Саудовская Аравия может в скором времени восстановить производство нефти почти до прежних уровней.

Не менее ожидаемым оказалось и то, что версия с хуситами, как организаторами атак, встречена в мире без особого понимания. Американцы, ссылаясь на разведданные, прямо обвиняют Иран в прямой причастности к данной атаке. Причем, эти данные выглядят настолько убедительными, что их практически безоговорочно приняли в Конгрессе и Сенате представители Демократической партии - что само по себе уникальный случай межпартийного единства, поскольку они любое заявление Трампа и его администрации воспринимают в штыки.

Пусть их, подзаработать на кризисе хочется всем. На биржах умные стали, фиксируют прибыль, рискованные - все еще выжидают, но тенденция возвращения уровня цен к тому, что было до 14 сентября, стала уже совершенно явной. И теперь наступает время политиков.

Что ж, все произошло в соответствии со сценарием, изложенном на haqqin.az после первых сообщений об атаках на Aramco: нефть начала снижение. Медленнее, чем рванула вчера вверх, но это уже факт. Еще позавчера было известно, что фундаментальных причин для скачка цен нет, однако спекулянты предсказуемо решили немного заработать. Как, собственно, и «эксперты», выдавшие за эти дни в масс-медиа немало забавных «страшилок».

Интересно выглядит позиция саудитов. Прямых обвинений в адрес Тегерана пока (и это «пока» здесь ключевое слово) не выдвигается. А вот то, что средства атаки были предоставлены именно Ираном - заявлено на самом высшем уровне. Впрочем, столь своеобразная позиция достаточно легко объяснима. Во-первых, с его нынешней, изрядно подмоченной, репутацией Эр-Рияду крайне необходимо предоставить именно железобетонные доказательства иранской причастности, чтобы не быть обвиненными в предвзятости. А в этом деле спешить не стоит.

Во-вторых, саудитам сейчас выгодно держать некоторую интригу, поскольку это обеспечивает поддержание в цене за баррель два-три, а то и все четыре доллара оплаты «геополитических рисков». Пусть деньги и невеликие, но, как говорят, «курочка по зернышку клюет». К тому же - необходимо и принять меры для того, чтобы подобное не повторилось впредь - конечно, не покупкой российских комплексов С-300 и С-400, найдутся средства не менее эффективные. И - подготовить ответный удар по Ирану, мощный и демонстративный, а это тоже требует времени.

Собственно, в том, что этот удар последует - сомневаться не приходится. О его деталях - кибератаки, диверсии или что-то еще - можно дискутировать. О том, кто будет принимать участие в этой акции возмездия - только ли саудиты или же к ним присоединиться Вашингтон с союзниками - тоже можно порассуждать. Но он будет обязательно.

И вот почему. Атака, в результате которой был поколеблен мировой рынок нефти, основа основ современной геоэкономики - это вызов не просто Эр-Рияду или Вашингтону. Это вызов всей сложившейся мировой системе, то, чего избегали делать даже самые «отмороженные» террористы и политические лидеры. Можно бросать вызов Америке, как это было сделано в атаке 9/11 на башни-близнецы Нью-Йорка. Можно атаковать региональные балансы, как это происходит в различных частях света, от Венесуэлы до Индии. Но покушение на мировые рынки нефти не поймет никто - слишком уж многое на них завязано.

Нет сомнений в том, что непосредственные руководители этой операции заслуживают самых высших орденов, поскольку им удалось найти техническую слабину в фундаменте современного миропорядка и без особых затрат по нему ударить. После чего их целесообразно сразу же расстрелять, поскольку в погоне за тактическим успехом они, может - и не желая того, поставили Тегеран в положение мирового изгоя. В отношении которого - разрешено все.

Это не преувеличение - это отражение тех реальных настроений, которые царят сегодня в мировом нефтяном секторе. Пока только здесь. А завтра, в случае необходимости, масс-медиа осуществят трансляцию этих настроений на всю мировую общественность - опыт в подобных информационно-психологических операциях у них огромный. И совсем не важно, кто виноват в реальности - здесь виновного назначают.

Так что, как бы там ни было - в действительности Иран от операции «Дроны против нефти» проиграл больше всех. И в ближайшее время ему предстоит это почувствовать. Нет, не большой войной, а рядом болезненных ударов на всех фронтах - от экономических до дипломатических.

В этой ситуации решение Верховного Лидера Али Хаменеи запретить любые переговоры с США - выглядит вполне обоснованным. Говорить сторонам не о чем, и не стоит терять на это время. Нужно готовиться к политической «зиме».