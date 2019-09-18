Азербайджан подал протест на оценку Зохры Агамировой ЧМ в Баку; обновлено
Азербайджанские гимнастки завершили свое выступление в индивидуальной квалификации чемпионата мира, проходящего в Баку.
Сегодня они выступали с булавами. Лидер нашей команды Зохра Агамирова сначала получила 20,800 балла, но после подачи протеста оценка Зохры была повышена до 21,100. Вероника Гудис набрала 16,500 балла, а Елизавета Лузан – 16,050.
Таким образом, итоговый результат Зохры Агамировой в многоборье равен 60,050 балла. На данный момент она занимает 15-е место и имеет неплохие шансы на попадание в финал многоборья.
Возвращаясь же к судейству, порой не совсем понятны критерии выставления оценок. Нередко гимнасткам из некоторых стран, невзирая на допущенные ошибки, ставят высокие оценки. А другим занижают баллы, несмотря на удачное выступление. Увы, очень часто от такого необъективного подхода страдают и наши гимнастки.
Кстати, на нынешнем чемпионате мира азербайджанская сторона уже не в первый раз подает протест на судейские решения, касающиеся наших спортсменок.
* * * 10:00
На Национальной гимнастической арене в Баку проходят соревнования четвертого дня чемпионата мира по художественной гимнастике.
Сегодня будет разыграно три комплекта наград – в отдельных финалах с булавами и лентой, а также в командном первенстве. Помимо этого, сегодня определятся 24 гимнастки (не больше двух спортсменок от каждой страны), которые 20 сентября выступят в финале многоборья и определят обладательниц 16-ти путевок на Олимпиаду-2020 в Токио.
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова после трех выступлений набрала 57,650 балла и занимает 22-е место. При определении 24-х лучших будут учитываться баллы за три предмета из четырех. То есть у тех гимнасток, которые показали все четыре предмета, самый слабый результат будет отброшен.
Зохра Агамирова уже выступила с обручем (19,000 балла), мячом (19,950) и лентой (18,700). Сегодня примерно в 11:30 она продемонстрирует упражнение с булавами. Надо сказать, что у лидера сборной Азербайджана есть все шансы не только удержать 22-ю позицию, но и подняться выше.
Дело в том, что в художественной гимнастике традиционно самые низкие оценки выставляются за упражнения с лентой. Агамирова с этим предметом уже выступила, а вот часть ее конкуренток выйдет на ковер Национальной гимнастической арены с лентой в руках только сегодня. И есть большая вероятность, что при нормальном выступлении Зохре удастся опередить ряд своих соперниц.
Также сегодня с булавами выступят и две другие наши гимнастки – Вероника Гудис и Елизавета Лузан, для которой это будет дебют на чемпионатах мира.