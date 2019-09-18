Азербайджанские гимнастки завершили свое выступление в индивидуальной квалификации чемпионата мира, проходящего в Баку.

Сегодня они выступали с булавами. Лидер нашей команды Зохра Агамирова сначала получила 20,800 балла, но после подачи протеста оценка Зохры была повышена до 21,100. Вероника Гудис набрала 16,500 балла, а Елизавета Лузан – 16,050.

Таким образом, итоговый результат Зохры Агамировой в многоборье равен 60,050 балла. На данный момент она занимает 15-е место и имеет неплохие шансы на попадание в финал многоборья.

Возвращаясь же к судейству, порой не совсем понятны критерии выставления оценок. Нередко гимнасткам из некоторых стран, невзирая на допущенные ошибки, ставят высокие оценки. А другим занижают баллы, несмотря на удачное выступление. Увы, очень часто от такого необъективного подхода страдают и наши гимнастки.

Кстати, на нынешнем чемпионате мира азербайджанская сторона уже не в первый раз подает протест на судейские решения, касающиеся наших спортсменок.

* * * 10:00

На Национальной гимнастической арене в Баку проходят соревнования четвертого дня чемпионата мира по художественной гимнастике.