Чемпион мира Гаджи Алиев проиграл на старте ЧМ и устроил скандал видео; обновлено 12:41
Как выяснилось, поединок 3-кратного чемпиона мира и Европы Гаджи Алиева с россиянином Гаджимурадом Рашидовым получился скандальным.
На последних секундах Гаджи проигрывал со счетом 2:3, но смог добыть два балла. Однако после протеста российской стороны судьи изменили свое решение, присудив победу Рашидову.
Вердикт судей возмутил Гаджи Алиева. Он отказался подходить к рефери, а после объявления победителем россиянина стал бросать на ковер различные предметы. Тренер нашей команды Ариф Абдуллаев с трудом смог угомонить прославленного спортсмена.
* * * 11:11
На чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане сегодня на ковер вышел 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг).
Увы, в первой же схватке Гаджи проиграл сильному борцу из России Гаджимураду Рашидову – 2:4. И теперь остается надеяться на то, что Рашидов дойдет до финала. В таком случае Алиев получит шанс побороться за бронзу и олимпийскую лицензию, которую получат шесть лучших спортсменов.
Махир Амирасланов (57 кг) победил на старте соперника из Кыргызстана. В 1/16 финала его тоже ждет поединок с россиянином – Зауром Угуевым.
В женских соревнованиях в ожидании своей первой схватки Эльмира Гамбарова (62 кг). А Ирина Нетреба (68 кг) одолела в стартовом поединке соперницу из Буркина-Фасо и поборется с немкой. И эти две весовые категории являются лицензионными.
Помимо этого, сегодня в 16:00 начнется финальный блок, в котором представительница Азербайджана Элис Манолова (65 кг) поборется за бронзу с болгаркой Юлианой Яневой.
Напомним, что вчера Мария Стадник (50 кг) стала 2-кратной чемпионкой мира. Она же на данный момент является единственной обладательницей олимпийской лицензии во всей сборной Азербайджана.