Отдел спорта 12:41

Как выяснилось, поединок 3-кратного чемпиона мира и Европы Гаджи Алиева с россиянином Гаджимурадом Рашидовым получился скандальным. На последних секундах Гаджи проигрывал со счетом 2:3, но смог добыть два балла. Однако после протеста российской стороны судьи изменили свое решение, присудив победу Рашидову. Вердикт судей возмутил Гаджи Алиева. Он отказался подходить к рефери, а после объявления победителем россиянина стал бросать на ковер различные предметы. Тренер нашей команды Ариф Абдуллаев с трудом смог угомонить прославленного спортсмена.

* * * 11:11 На чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане сегодня на ковер вышел 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг). Увы, в первой же схватке Гаджи проиграл сильному борцу из России Гаджимураду Рашидову – 2:4. И теперь остается надеяться на то, что Рашидов дойдет до финала. В таком случае Алиев получит шанс побороться за бронзу и олимпийскую лицензию, которую получат шесть лучших спортсменов.