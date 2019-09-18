Азербайджанские военные тренируются на макете местности Учения-2019; фото; видео
Согласно плану широкомасштабных учений азербайджанской армии, по завершении рекогносцировки местности участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
В ходе совещания, проведенного под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, эпизоды были поэтапно отработаны на макете сложной горно-рельефной местности.
Отметим, что с 16 по 20 сентября под руководством министра обороны Закира Гасанова проходят широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений. В учениях принимают участие до 10 000 личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.