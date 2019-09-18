Новый посол Франции прибыл в Баку
Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Захари Гросс прибыл в Баку, сообщает Report.
Согласно информации, Захари Гросс сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана. Гросс сменит на посту посла Франции в Азербайджане Аурелию Буше.
До назначения на эту должность З.Гросс работал заместителем директора по вопросам разоружения и ограничения ядерного оружия Управления стратегических вопросов, безопасности и разоружения Минобороны Франции.