Картофель — одна из самых доходных сельхозкультур. В развитых странах рентабельность картофелеводства достигает 300%. Но специалисты отмечают, что картофель очень требователен и не прощает небрежности. Для получения высоких урожаев и прибыли необходима правильная агротехнология, качественная техника, 5-6 агрохимических обработок в течение сезона, грамотная уборка и хранение. Немаловажен и сорт картофеля.

Министерство сельского хозяйства дало старт компании по ознакомлению картофелеводов со специализированной техникой с целью продвижения и внедрения высоких технологий в процесс производства. «Фестиваль картофеля», проведенный в Исмаиллинском районе на полях ООО «Бута Агро», призван продемонстрировать технику и технологии, сокращающие ручной труд, облегчающие процесс выращивания и повышающие урожайность картофеля.

На мероприятии, организованном при генеральном спонсорстве ОАО PriorLeasing и спонсорстве ведущих производителей сельскохозяйственной техники CLAAS и GRIMME, производителям картофеля были продемонстрированы самые современные технологии по выращиванию второго хлеба, предоставлена информация о преимуществах использования автоматизированных процессов при логистике и хранении картофеля.

В мероприятии также участвовали глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамед Садыгов и председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию Мирза Алиев.

При поддержке спонсоров мероприятия в фестивале приняли участие фермеры Исмаиллинского, Товузского, Газахского, Гедабекского, Масаллинского и Джалилабадского районов - основные картофелеводы в стране.

Участники отметили, что в настоящее время картофель по своей народнохозяйственной значимости в Азербайджане занимает второе место после зерна. Для повышения уровня самообеспеченности картофелем и обеспечения продовольственной безопасности страны применение передовых технологий крайне важно.

Представители компаний-производителей агротехнологий предоставили информацию о такой технике, как картофелепосадочные машины, гребнеобразующие фрезы, ботвоудалители, картофелеуборочные комбайны и трактора. Фермеры получили возможность увидеть работу этой техники на картофельных полях предприятия «Бута Агро» и убедиться в высокой эффективности новейших технологий.

После полевых демонстраций фермеры были приглашены в цеха и на картофелехранилище компании, где смогли ознакомиться с работой сортировочных и упаковочных машин. Им был продемонстрирован полный цикл производства, логистика, хранение и упаковка картофеля.

«Цель правительства заключается в том, чтобы заменить тяжелый ручной труд фермеров современными агротехнологиями, в то же время повышать урожайность сельхозпродукции в стране. Это и есть одна из основных причин предоставления фермерам техники на льготных условиях – с 40%-ой государственной дотацией – и либерализации рынка сельхозтехники, когда фермер получил свободу выбора техники и покупки ее у любого поставщика. Использование современных технологий в аграрном секторе способствует увеличению производительности, росту количества профессиональных и квалифицированных рабочих и соответственно увеличению прибыльности», - сказал представитель Минсельхоза.