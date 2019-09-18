«Президент России Владимир Путин, похоже, все-таки, приедет в Армению, но всего лишь на несколько часов. Он не останется в Ереване, примет участие только в мероприятиях в формате ЕАЭС и уедет», - пишет ереванская газета «168 жам».

Издание отмечает, что российский лидер «даже не будет присутствовать на официальном ужине».

«Армянская сторона попросила о двусторонней встрече, но на данный момент российская сторона отвергла эту просьбу премьер-министра Никола Пашиняна», - пишет газета.