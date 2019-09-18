Современные промышленные предприятия, созданные в регионах республики государственными программами социально-экономического развития регионов, утвержденными президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, постоянно наращивают свой экспортный потенциал, а также конкурируют с предприятиями ведущих стран в управлении и применении новых инноваций.

Награждение достижений компаний цементной промышленности 2019 года (Cement Industry Awards 2019) пройдет в рамках Европейской цементной конференции, которая состоится 1-2 октября 2019 года в Берлине, Германия. Эта международная конференция по цементному производству является ведущим форумом по современной рыночной и технической информации, в которой принимают участие представители более 30 стран. Награда присуждается с учетом оптимизации производства, модернизации, безопасности, эффективности, а также охраны окружающей среды и других ключевых показателей. Оценка будет проводиться в 3-х номинациях среди ведущих мировых компаний цементной промышленности. Газахский Цементный завод (Аккорд Цемент) будет соревноваться за награду с цементными производителями из США, Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Турции, Аргентины, страны Западной и Восточной Европы и Африки.

Хотелось бы отметить, что Газахский Цементный завод (Аккорд Цемент) в числе участников этого масштабного события вышел победителем первого тура и был избран номинантом в категории премии лучший цементный завод года, представляя нашу страну наряду такими компаниями, как CTP (Австрия) GmbH и Opterra Zement GmbH (Германия), а также номинанты W&P Zement, Австрия, Çimsa Турция, Лома Негра, Аргентина (Recycomb) и (Lomax), thyssenkrupp, INSEE Ecocyle и Цементная ассоциация производителей материалов Южной Африки.

Категории премии включают в себя:

1. Цементный завод года;

2. Цементный проект года;

3. Экологическое превосходство.

Желаем успехов Газахскому Цементному заводу в этом важном на мировом уровне мероприятии.

Подробную информацию о мероприятии можете получить по ссылке https://www.cemnet.com/Conference/Item/183061/ICR-Cement-Industry-Awards-2019.