10%-ая скидка на онлайн-кредиты от Банк Республика
Один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для клиентов 10line kredit – 10% endirim.
В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!
Так, клиенты, сделавшие онлайн-заказ потребительских кредитов до 31 декабря на официальном сайте и на Фейсбук-странице Банка Республика, смогут получить кредит со скидкой 10%.
При заказе наличного кредита онлайн в Банке Республика имеются также другие преимущества:
Оформление за короткое время и без очереди;
Максимальная сумма - до 30 000 AZN;
Срок - до 36 месяцев;
Страховых расходов нет.
Кроме этого, воспользовавшись приложением Mobil Şöbə, клиенты легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Сэкономьте время и деньги, закажите кредит-онлайн в Банке Республика!
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, Фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.