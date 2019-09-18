10%-ая скидка на онлайн-кредиты от Банк Республика

В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!

Один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для клиентов 10line kredit – 10% endirim.

Так, клиенты, сделавшие онлайн-заказ потребительских кредитов до 31 декабря на официальном сайте и на Фейсбук-странице Банка Республика, смогут получить кредит со скидкой 10%.

При заказе наличного кредита онлайн в Банке Республика имеются также другие преимущества:

Оформление за короткое время и без очереди;

Максимальная сумма - до 30 000 AZN;

Срок - до 36 месяцев;

Страховых расходов нет.

Кроме этого, воспользовавшись приложением Mobil Şöbə, клиенты легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Сэкономьте время и деньги, закажите кредит-онлайн в Банке Республика!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, Фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.