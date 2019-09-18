ОАО «Азерэнержи» реконструируются 220 киловольтные подстанции «Мушвиг» и «Хырдалан», которые имеют исключительное значение в энергообеспечении Баку и Абшеронского полуострова и поставляющие энергию в большинство 110 киловольтных подстанций столицы. Работа осуществляется в специальном режиме, не прекращая функционирование подстанций, не создавая перебои в энергообеспечении, сообщил haqqin.az глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

Обновлены секции, порталы, шины, трансформаторы тока, молниеотводные оборудования, одним словом, открытые и закрытые распределительные сооружения на истекшей срок эксплуатации подстанции «Мушвиг» в поселке Бадамдар, построенной в 1987 году. Капитально отремонтировано старое здание управления и построено новое административное здание на подстанции. Управление подстанцией перенесено в новое здание и реконструирована мини SCADA. Технические мероприятия на подстанции «Мушвиг» в общем завершены, продолжаются работы по благоустройству территории.

В настоящее время продолжается реконструкция, капитальный ремонт на Хырдаланской подстанции, срок эксплуатации которой истек, так как она была построена в 1953 году. Реконструируются открытые и закрытые распределительные сооружения, старое оборудование заменятся новым.

На подстанции строится двухэтажное административное здание. Здесь будет установлена современная дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA, подключенная к общей системе, обеспечивающая передачу системе принятой информации. 50% предусмотренных работ выполнены, в ближайшие месяцы реконструкция завершится полностью.

Отметим, что реконструкция подстанций крайне важна в предотвращении аварий, для передачи нагрузки с одной подстанции на другую в случае аварийного режима, в целях сокращения потерь и, самое главное, для обеспечения потребителей более качественным электроснабжением.