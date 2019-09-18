Верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи одобрил операцию по нападению на нефтеобъекты ведущей саудовской компании Saudi Aramco. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц.

В сообщении не называется имя источника, а также то, каким образом эта информация попала в распоряжение телеканала, передает телеканал.