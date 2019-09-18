Хаменеи дал разрешение на удар по Саудовской Аравии? американские СМИ
Верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи одобрил операцию по нападению на нефтеобъекты ведущей саудовской компании Saudi Aramco. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц.
В сообщении не называется имя источника, а также то, каким образом эта информация попала в распоряжение телеканала, передает телеканал.
Хаменеи якобы поставил условие о том, чтобы атаки прошли так, что причастность Тегерана к ним было бы невозможно доказать, отметил источник канала.
Американские представители считают, что самыми достоверными свидетельствами причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ являются неопубликованные спутниковые фотоснимки, на которых видно, как сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазе Ахваз на юге страны ведут подготовку к ударам. Важность полученных фотоснимков было оценена с опозданием, отмечает CBS.
"Мы были застигнуты врасплох", - цитирует телеканал слова одного из чиновников.