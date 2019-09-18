В Баку изъяли контрабандный алкоголь на сотни тысяч манатов фото
Азербайджанские таможенники пресекли незаконную реализацию крупной партии безакцизного алкоголя и табачных изделий, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.
В Следственное и оперативное управление Главного таможенного управления Баку поступила информация о том, что группа лиц реализует незаконно привезенные из Грузии алкогольные напитки.
На основе этой информации были проведены оперативно-поисковые мероприятия в поселке Бадамдар. У одного из домов оперативники обнаружили автомобиль Ford Tourneo Connect, из которого выгружали большое количество алкогольных напитков.
Водитель автомобиля Заур Ханкишиев и Эльгюн Энверли были задержаны с поличным. При проверке автомобиля было обнаружено более 160 бутылок с безакцизным алкоголем.
На основе решения Сабаильского районного суда был проведен осмотр близлежащего дома. В двухкомнатном строении во дворе дома сотрудники таможни обнаружили 1286 бутылок с безакцизным алкоголем и более 20 тысяч безакцизных сигарет разных марок.
Приблизительная суммарная стоимость алкоголя и табачных изделий составляет 300 тысяч манатов.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что реализацией безакцизного алкоголя и сигарет в Баку занимался некий Джабраил Тамразов, который привлечен к следствию.