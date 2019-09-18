В Следственное и оперативное управление Главного таможенного управления Баку поступила информация о том, что группа лиц реализует незаконно привезенные из Грузии алкогольные напитки.

На основе этой информации были проведены оперативно-поисковые мероприятия в поселке Бадамдар. У одного из домов оперативники обнаружили автомобиль Ford Tourneo Connect, из которого выгружали большое количество алкогольных напитков.

Водитель автомобиля Заур Ханкишиев и Эльгюн Энверли были задержаны с поличным. При проверке автомобиля было обнаружено более 160 бутылок с безакцизным алкоголем.