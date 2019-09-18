В Баку обсудили предложения по Генплану города

13:16

Работа по подготовке Генплана Баку продолжается по плану, и межструктурная рабочая группа Госкомитета по градостроительству и архитектуре провела очередное заседание в целях координации всех участников этого процесса, сообщает пресс-служба Госкомитета. В ходе заседания Рабочей группы, в рамках которой на руководящем и экспертной уровне представлены многие министерства, госкомитеты и другие ведомства, были рассмотрены работы, реализованные за прошедший период, обсуждены предварительные мнения международных и местных экспертов относительно городского планирования.

Открывая заседание во вступительном слове, зампред Госкомитета Довлетхан Довлетханов дал высокую оценку эффективному сотрудничеству структур Рабочей группы за прошедший период, рассказал о предложениях, выдвинутых по стратегическим проектам, которые будут включены в Генплан. Зампред отметил, что любой стратегический проект опирается на приоритеты развития Баку. Довлетханов отметил, что была систематизирована и объединена в формате единой базы данных различная информация, представленная до сегодняшнего дня со стороны 31 госструктуры, ответственных за развитие города, и эти данные переданы в использование специалистам, работающим над разработкой Генплана. Затем выступил руководитель проекта Франк Хёф - представитель градостроительной компании "AS+P", победитель международного тендера, проведенного по разработке Генплана Баку. Опираясь на приоритеты развития Баку, он представил на обсуждение ряд взглядов по градостроительству и предварительные предложения по их решению.