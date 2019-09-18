Матери погибших армянских солдат протестуют в Ереване

В Ереване семьи погибших армянских военнослужащих проводят акцию протеста у здания правительства. Одна из участниц акции попыталась пройти в здание правительства, однако полицейские не позволили ей сделать этого, скрутив женщине руки, пишет армянское издание Panorama.am.

Мать погибшего военнослужащего Лусине Аветисян, перегородив дорогу омбудсмену Арману Татояну, сказала, что хочет рассказать о своей проблеме премьер-министру Николу Пашиняну. В ответ Татоян посоветовал ей подойти к нему после заседания правительства либо посетить офис омбудсмена.

«Уже более месяца, как мы поднимаем беспокоящий нас вопрос, однако какой-либо реакции нет», – сказала в ответ Лусине Аветисян. После Аветисян села у входа в здание правительства, игнорируя при этом призывы полицейских освободить путь. К ней присоединилась председатель координационного совета «Зинвор» («Солдат») Маргарита Хачатрян.

«Семьям погибших в ходе событий 1 марта 2008 года будет выделено 30 млн драмов. Мы отправили своих сыновей в армию – исполнять свой долг. Будь добр, дай ответ потерявшим сыновей матерям. Как это так выходит, что в случае с борьбой за кресло, уличной борьбой вспоминаешь про 30 млн, а семьям погибших военных отказываешь?» – сказала объявившая сидячий пикет Маргарита Хачатрян, подчеркнув, что продолжит сидячий пикет до тех пор, пока правительство не примет должного решения.