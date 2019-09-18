Прокурор потребовал Гусейну Абдуллаеву 8 лет тюрьмы

В Бакинском военному суде прошло заседание по делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой и обвиняемых Габиба Ибрагимова, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Казимова, Заура Гулиева и Назима Алиева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, прокурор потребовал осудить Гусейна Абдуллаева на 8 лет тюрьмы. Гособвинитель также потребовал оштрафовать мать Гусейна Абдуллаева на 5 тысяч манатов.

Кроме того, прокурор потребовал осудить Намика Бабаева на 8 лет тюрьмы, Интигама Сулейманова и Назима Алиева на 6 лет.

В ходе выступления прокурора Гусейн Абдуллаев начал выкрикивать то, что обвинения ложные. Судья распорядился вывести его из зала суда.

Отметим, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Разыскиваемый по линии Интерпола Г.Абдуллаев, более известный как "Гуська", был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан.