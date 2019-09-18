На суд Гусейна Абдуллаева вызвали скорую помощь

В здание суда, где рассматривалось дело экс-депутата Гусейна Абдуллаева, пришлось вызвать скорую помощь.

Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня прокурор потребовал приговорить Гусейна Абдуллаева к 8 годам тюрьмы. Это вызвало возмущение экс-депутата, который начал кричать и пытался сорвать процесс.

Судья удалил Гусейна Абдуллаева из зала суда и процесс продолжился без его участия. Сразу после этого стало плохо матери экс-депутата Зейнаб Абдуллаевой. Ей вызвали скорую помощь и через некоторое время она вернулась в зал суда.