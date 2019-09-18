В Екатеринбурге армяне и езиды не поделили бизнес

В Екатеринбурге на рынке «Таганский ряд» между армянскими и езидскими предпринимателями произошла массовая драка со стрельбой, сообщает «Аргументы и Факты. Урал» со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации, словесный спор между армянами и езидами перешел в драку, затем в ход пошло травматическое оружие. Ранений спорщики друг другу не нанесли. В полицию тоже никто не стал обращаться.

По словам источника, теперь у предпринимателей будут некоторые проблемы с администрацией рынка. При этом собеседник отметил, что никакой национальной подоплеки в конфликте не было, столкновение произошло из-за экономических интересов двух сторон.