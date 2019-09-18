Джавад Зариф: Будет полномасштабная война, если...

Результатом любого военного удара Соединенных Штатов или королевства Саудовская Аравия по Ирану может стать «полномасштабная война», заявил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.

«Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим войны, мы не хотим участвовать в военной конфронтации. Но мы не проморгаем защиту нашей территории», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее Зариф в Твиттер прокомментировал визит госсекретаря США Майка Помпео в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с целью определиться с ответом на недавнюю атаку в регионе. По словам главы МИД Исламской Республики, администрация Дональда Трампа и ее «амбициозные союзники» должны молиться о том, чтобы войны не было «ради них самих».