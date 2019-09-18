Парвиз Шахбазов об атаке на Саудовскую Аравию и судьбе нефти
В исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" состоялась пресс-конференция министра энергетики Парвиза Шахбазова. Министр энергетики рассказал об исключительных заслугах “Контракта века”, отмечающего 25-летие, в общественно-политической жизни Азербайджана.
Министр сказал, что этот исторический контракт стал возможным благодаря дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева.
"Этот контракт усилил роль Азербайджана на международной арене. Азербайджан занимает особое место на мировом нефтяном рынке. Мы четко ощущаем роль этого контракта в жизни и судьбе Азербайджана. Этот контракт является одним из уникальных проектов, который сделал возможным получение 62-летней гарантии на разработку месторождений ”Азери“, ”Чираг“, ”Гюнешли", инвестирование не менее 36 миллиардов долларов США и еще 40 миллиардов долларов в будущем, благодаря которому страна заработала 143 миллиарда долларов. С момента ввода в эксплуатацию "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 492 млн тонн нефти и 161 млрд кубометров газа.”
Министр рассказал о текущем состоянии нефтегазового, электроэнергетического сектора Азербайджана и перспективах развития в предстоящие годы, а также о работе, проводимой по поручению президента Азербайджана по ускорению реформ в энергетическом секторе. Было отмечено, что в 2020-2021 годах объем добычи нефти в стране прогнозируется примерно 39 миллионов тонн. Ожидается, что в этом году добыча газа достигнет 19%, в 2020 году - 40,2 миллиарда кубометров, а в 2021 году - 45 миллиардов кубометров.
Газовое месторождение ”Шах-Дениз" играет важную роль в превращении Азербайджана в экспортера газа, надежно обеспечивающего энергетическую безопасность Европы. С момента ввода в эксплуатацию с этого месторождения было добыто 110,8 млрд кубометров газа и 26,8 млн тонн конденсата. Рост добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" существенно повлиял на показатели экспорта в Турцию, в результате чего в эту страну была осуществлена продажа 5,7 млрд кубометров газа, что на 33,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал министр.
Министр также отметил, что в рамках реформ подготовлены предложения по стимулированию использования возобновляемых источников энергии, созданию благоприятной инвестиционной среды и поддержке частной предпринимательской деятельности в этой области, поэтапному переходу на конкурентную либеральную рыночную модель в электроэнергетическом секторе, а также реформам в газоснабжении и теплоснабжении.
"Мы считаем, что эти меры могут создать благоприятные условия для внедрения улучшенной институциональной среды и прогрессивных систем управления в области производства, передачи, распределения и снабжения энергией, привлечения частных инвестиций и эффективности. На стадии согласования находятся законопроекты “Об электроэнергетике”, “О регулировании в сфере энергетики и коммунальных услуг”, разработанные с учетом принципов прогрессивного рынка и международного опыта. Рассматривается также законопроект "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", подготовленный в рамках мер по энергоэффективности. Проводится соответствующая работа и по подготовке нового проекта Закона "О газоснабжении", - сообщил министр.
Затем министр Парвиз Шахбазов ответил на вопросы журналистов.
В частности Парвиз Шахбазов заявил, что участники ОПЕК+ не видят необходимости в проведении срочного заседания из-за последних событий в Саудовской Аравии
"Я вчера провел обширный телефонный разговор с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо по текущей ситуации на рынке нефти и ценам на нефть. Если сразу озвучивались мнения об острой необходимости в срочном заседании стран ОПЕК+, то на данный момент такой необходимости нет. Также нет необходимости в срочном заседании стран картеля», - сказал министр.
Парвиз Шахбазов также заявил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не оказали серьезного влияния на рынок нефти.
"Снижение добычи нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки после атак на нефтяные объекты страны оказалось самым масштабным в истории мировой нефтедобычи. Тем не менее власти страны обещали восстановить добычу до конца этого месяца и очевидно, что запасов нефти у Саудовской Аравии достаточно, чтобы обеспечить потребителей до восстановления прежних объёмов добычи», - сказал Шахбазов.