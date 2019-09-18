Парвиз Шахбазов об атаке на Саудовскую Аравию и судьбе нефти

"Этот контракт усилил роль Азербайджана на международной арене. Азербайджан занимает особое место на мировом нефтяном рынке. Мы четко ощущаем роль этого контракта в жизни и судьбе Азербайджана. Этот контракт является одним из уникальных проектов, который сделал возможным получение 62-летней гарантии на разработку месторождений ”Азери“, ”Чираг“, ”Гюнешли", инвестирование не менее 36 миллиардов долларов США и еще 40 миллиардов долларов в будущем, благодаря которому страна заработала 143 миллиарда долларов. С момента ввода в эксплуатацию "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 492 млн тонн нефти и 161 млрд кубометров газа.”

Министр рассказал о текущем состоянии нефтегазового, электроэнергетического сектора Азербайджана и перспективах развития в предстоящие годы, а также о работе, проводимой по поручению президента Азербайджана по ускорению реформ в энергетическом секторе. Было отмечено, что в 2020-2021 годах объем добычи нефти в стране прогнозируется примерно 39 миллионов тонн. Ожидается, что в этом году добыча газа достигнет 19%, в 2020 году - 40,2 миллиарда кубометров, а в 2021 году - 45 миллиардов кубометров.

Газовое месторождение ”Шах-Дениз" играет важную роль в превращении Азербайджана в экспортера газа, надежно обеспечивающего энергетическую безопасность Европы. С момента ввода в эксплуатацию с этого месторождения было добыто 110,8 млрд кубометров газа и 26,8 млн тонн конденсата. Рост добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" существенно повлиял на показатели экспорта в Турцию, в результате чего в эту страну была осуществлена продажа 5,7 млрд кубометров газа, что на 33,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал министр.

Министр также отметил, что в рамках реформ подготовлены предложения по стимулированию использования возобновляемых источников энергии, созданию благоприятной инвестиционной среды и поддержке частной предпринимательской деятельности в этой области, поэтапному переходу на конкурентную либеральную рыночную модель в электроэнергетическом секторе, а также реформам в газоснабжении и теплоснабжении.