Лукашенко устроил разнос чиновникам: «Уйдете на покой»

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил правительству отставкой в случае невыполнения задач по развитию экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко заявил о скромном и неустойчивом росте экономики, потребовав от правительства изменить эту тенденцию.

Он предупредил, что если не будут выполнены планы по итогам 2019 года, то последуют жесткие кадровые решения: «Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой».

Лукашенко также призвал не связывать его требования с текущей кампанией по предстоящим в ноябре выборам в парламент страны: «Я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом».