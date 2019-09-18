В Израиле сформируют новое правительство. Без Нетаньяху

"Народ Израиля высказался в пользу правительства единства. Мы должны поставить благо народа на первое место. Я намерен создать широкое либеральное правительство и возглавить его", - заявил Ганц в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.

"Формирование правительства уже началось. Я сам буду вести переговоры по формированию правительства и не буду поддаваться давлению", - продолжил Ганц.

По словам Ганца, "Кахоль Лаван" одержал победу на этих выборах: "Народ сказал свое слово. Мы крупнейшая партия, и мы сформируем правительство".

В то же время председатель партии "Йеш Атид" Яир Лапид заявил: "Наша цель - создать либеральное правительство национального единства. Это не условие, которое выставляет нам Либерман, это то, с чем мы шли на выборы. И мы хотим создать объединенное правительство. С Либерманом. С "Ликудом". С другими партнерами. Без Нетаньяху. Всего один человек мешает созданию этого правительства. Если Биби отойдет в сторону, у нас будет правительство", пишет NEWSru.co.il.

После подсчета 97% голосов "Кахоль-Лаван" получает 33 места из 120 в Кнессете, партия "Ликуд" - 31. Блок правых партий, на которые может опереться Нетаньяху для создания коалиции, может рассчитывать на 55 мест в парламенте, а центристские и левые партии во главе с "Кахоль-Лаван" - 57 мест, отмечает газета Haaretz.

Для формирования устойчивой коалиции необходимо минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва.