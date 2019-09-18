Госдума утвердила Конвенцию по Каспию

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. "Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение", а также "уникальную экологическую систему", заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, напомнив, что "своим исключительным расположением" оно объединяет РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

Подписание Конвенции Володин назвал "значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений" стран-участниц.

"Документ подтверждает использование территории моря в мирных целях", - цитирует Володина ТАСС.

Один из главных принципов Конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих участникам документа. Также Конвенция "закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории" и устанавливает "основной принцип совместной деятельности на Каспии - расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", отметил председатель Госдумы.

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном 12 августа 2018 года на V Каспийском саммите в Актау.