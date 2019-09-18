В Дагестане задержали бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

По информации Telegram-канала Baza, во время обысков у Идрисова обнаружили арсенал оружия: автоматы Калашникова, помповые ружья, пистолеты Макарова и Стечкина, кинжалы, бейсбольные биты, гранаты, патроны, а также пачки денег.

По неофициальным данным, связанное с Идрисовым предприятие разбавляло купленную высококачественную нефть и продавало такой продукт своим клиентам. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает, что Идрисова задержали по подозрению в экстремизме и доставили в местное управление ФСБ.