Всю нефть в России оценили в триллион долларов

Министерство природы России второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в стране — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов.

Их общая стоимость на конец 2018 года достигла 93,4 трлн рублей — по сравнению с 55,2 трлн рублей в конце 2017 года, сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что основная часть ресурсного богатства приходится на запасы нефти – 74,5 трлн рублей, причем за прошлый год они возросли на 88%. Однако, как пишет издание, рост запасов нефти в натуральном выражении составил 8,7% (с 9,04 млрд до 9,83 млрд тонн).

Также стало известно, что в долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на 385 млрд долларов и достигли 1,07 трлн долларов.