Трамп допустил военное решение иранского вопроса

Президент США Дональд Трамп не исключает, что ситуация вокруг Ирана не будет урегулирована мирным путем. Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналистам телеканала Fox News.

"Посмотрим, что будет. Многое может случиться. Если будет мирное решение, то хорошо. Возможно, что этого не будет", - заявил Трамп.

"Но никогда еще США не обладали такой военной мощью", - добавил он, допустив, что может последовать "удар со стороны самых сильных вооруженных сил в мире".

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями.