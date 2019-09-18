В Будапеште открылось представительство Тюркского совета

Глава МИД Турции поблагодарил венгерское правительство, в том числе министра иностранных дел и внешней торговли Петера Сийярто, за выделенное для представительства организации помещение. Он также поблагодарил генсека Тюркского совета Багдада Амреева за проделанную работу.

В столице Венгрии Будапеште открылось представительство Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В церемонии открытия приняли участие главы МИД: Турции — Мевлют Чавушоглу, Венгрии — Петер Сийярто, Кыргызстана — Чингиз Айдарбеков, Азербайджана — Эльмар Мамедъяров, Казахстана — Мухтар Тлеуберди и генсек Тюркского совета Багдад Амреев, сообщает агентство Anadolu.

«Открытие представительства организации в Венгрии является показателем общности традиций наших народов. Кроме того, эта структура станет проводником интересов Тюркского совета в европейских организациях», — сказал Чавушоглу.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что горд своим участием в церемонии открытия представительства Тюркского совета. Глава азербайджанского МИД дал высокую оценку шагам властей Венгрии, направленным на укрепление связей с тюркским миром.

Мамедъяров напомнил, что Венгрия является страной-наблюдателем в Тюркском совете, а открытие представительства организации в Будапеште назвал важным событием.

В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт всегда делал все возможное для развития сотрудничества между Востоком и Западом: «Открытие представительства Тюркского совета в Будапеште является прямым доказательством этого. Венгрия гордится своим историческим, культурным и религиозным наследием».