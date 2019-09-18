Эр-Рияд ответит на атаку на свои нефтяные объекты

Представительство Саудовской Аравии передало послания в Совбез ООН и российскому представителю как председателю СБ, что примет меры в ответ на нападение на объекты ее нефтяной компании в соответствии с международным правом, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Королевство примет меры в ответ на этот организованный террористический акт в соответствии с международным правом", - приводит телеканал текст послания.

Как отметил телеканал, в этих посланиях также говорится о призыве королевства к ООН и международным экспертам принять участие в расследовании атак на его нефтяные предприятия, передает РИА Новости.

"Все свидетельства указывают, что оружие, которое использовалось для нападения, было иранским", - отметили в саудовском представительстве.