Власти навсегда разогнали грандиозную пробку в Баку фото
Бакинским транспортникам наконец-то удалось обуздать хаотическую ситуацию, которая на протяжении последних 10 лет наблюдалась на круге «20 января» Ясамальского района. Круг «20 Января» расположен на т.н. «северных воротах» Баку, поэтому многочасовые пробки здесь считались явлением обычным, а борьба с ними делом бессмысленным.
Жители Баку, а также Сумгаита, которые каждый день в часы пик вынуждены проезжать в этом направлении, с ужасом ожидали начала учебного сезона, когда традиционно увеличивается транспортный поток.
Однако, вопреки пессимистическим ожиданиям, с начала учебного года в часы пик на дороге от Тбилисского проспекта в сторону круга «20 Января» обеспечено нормальное автомобильное движение.
Аналогичная ситуация наблюдается в направлениях от круга «20 Января» в сторону Московского проспекта и 3-го микрорайона. Но как же транспортникам удалось решить проблему, которая казалась неразрешимой на протяжении долгих лет?
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, добиться этого успеха удалось в условиях ограниченных возможностей. В первую очередь была усилена борьба с незаконными парковками на этой территории, а также с хаотическим переходом дорог пешеходами.
Это привело к увеличению скорости движения на самом круге «20 Января» с 5-10 км/ч до 30-40 км/ч.
Специалисты БТА стабилизировали временные интервалы движения маршрутных автобусов в этом направлении. Стоит отметить, что с Тбилисского проспекта в сторону круга «20 Января» курсируют автобусы по 9 маршрутным линиям, а в направлении круга «3-й микрорайон» - по 10 маршрутным линиям. Ежедневно автобусы обеспечивают перевозку десятков тысяч пассажиров в этом направлении.
Помимо этого, специалисты БТА обеспечили комфортное и безопасное движение автобусов. Раньше, из-за того, что автобусные остановки были буквально оккупированы водителями такси, им приходилось подбирать и высаживать пассажиров на проезжей части. А это не только создавало проблемы с движением, но и создавало угрозу жизни пассажиров.