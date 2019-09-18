Ильгар Гусейнов, Отдел информации 18:18

Бакинским транспортникам наконец-то удалось обуздать хаотическую ситуацию, которая на протяжении последних 10 лет наблюдалась на круге «20 января» Ясамальского района. Круг «20 Января» расположен на т.н. «северных воротах» Баку, поэтому многочасовые пробки здесь считались явлением обычным, а борьба с ними делом бессмысленным. Жители Баку, а также Сумгаита, которые каждый день в часы пик вынуждены проезжать в этом направлении, с ужасом ожидали начала учебного сезона, когда традиционно увеличивается транспортный поток.

Однако, вопреки пессимистическим ожиданиям, с начала учебного года в часы пик на дороге от Тбилисского проспекта в сторону круга «20 Января» обеспечено нормальное автомобильное движение. Аналогичная ситуация наблюдается в направлениях от круга «20 Января» в сторону Московского проспекта и 3-го микрорайона. Но как же транспортникам удалось решить проблему, которая казалась неразрешимой на протяжении долгих лет? Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, добиться этого успеха удалось в условиях ограниченных возможностей. В первую очередь была усилена борьба с незаконными парковками на этой территории, а также с хаотическим переходом дорог пешеходами. Это привело к увеличению скорости движения на самом круге «20 Января» с 5-10 км/ч до 30-40 км/ч.