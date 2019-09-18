В Берлине чеченцев приговорили к тюрьме

Земельный суд Берлина вынес приговоры в отношении двух уроженцев Чечни, обвиняемых в покушении на убийство в ходе перестрелки в берлинском районе Веддинг в мае 2017 года, сообщает Дойче велле.

Обвиняемый Магомед Е. приговорен за покушение на убийство с использованием автоматического огнестрельного оружия к восьми с половиной годам лишения свободы, а его сообщник Рисван М. - за пособничество в покушении на убийство к четырем годам. Приговор стал результатом сделки, заключенной сторонами процесса, в рамках которой двое обвиняемых признали свою вину, говорится в сообщении пресс-службы суда.

На скамье подсудимых остаются еще четверо обвиняемых - один чеченец и трое уроженцев Косова. Процесс против них продолжается.

Судебный процесс по делу о стрельбе возле кафе "Классик" в берлинском районе Веддинг начался полтора года назад. Шестеро обвиняемых участвовали в перестрелке возле кафе в мае 2017-го. Подозреваемые были задержаны полицией по горячим следам. В ходе следствия выяснилось, что расстрел кафе был местью его владельцу - тот якобы отказался платить за марихуану, которую ему продал уроженец Косово Арбен Р.

В момент расстрела кафе внутри было десять гостей. По данным обвинения, инициатором покушения был Арбен Р. из Косово, который привлек к делу двоих своих братьев, а также трех чеченцев.