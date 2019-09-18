«Карабах» против «Севильи» Шестая попытка чемпиона Азербайджана

Отдел спорта

Футбольный клуб «Карабах» в шестой раз подряд стартует в групповом раунде еврокубков.

Сегодня в 20:55 чемпион Азербайджана выйдет на матч 1-го тура Лиги Европы против многократного победителя этого турнира испанской «Севильи».

Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Евгением Арановским.

«Карабах» и «Севилья» выступают в группе «А». Вместе с ними за две путевки в 1/16 финала поборются кипрский АПОЭЛ и люксембургский «Дюделанж». Эти команды будут играть в параллельном матче на Кипре.

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