«Карабах» против «Севильи» Шестая попытка чемпиона Азербайджана
Футбольный клуб «Карабах» в шестой раз подряд стартует в групповом раунде еврокубков.
Сегодня в 20:55 чемпион Азербайджана выйдет на матч 1-го тура Лиги Европы против многократного победителя этого турнира испанской «Севильи».
Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Евгением Арановским.
«Карабах» и «Севилья» выступают в группе «А». Вместе с ними за две путевки в 1/16 финала поборются кипрский АПОЭЛ и люксембургский «Дюделанж». Эти команды будут играть в параллельном матче на Кипре.