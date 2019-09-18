Посол Украины в Сербии призвал «развалить Россию»
Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью международного сообщества. Об этом дипломат написал в статье на портале Цензор.нет.
По его мнению, все попытки цивилизованно договориться с Москвой обречены на неудачу, поскольку «противоречат установкам кремлевского режима».
Украинский дипломат также отметил, что способы развала не требуют военных действий. По его словам, достаточно изолировать Россию с помощью «реальных экономических санкций».